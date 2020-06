Royaume-Uni

Des personnes poignardées dans un parc près de Londres

La police britannique a annoncé l’arrestation d’un homme après un incident dans lequel plusieurs personnes ont été poignardées dans un parc à Reading.

Plusieurs personnes ont été poignardées samedi soir dans un parc à Reading, à l’ouest de Londres, et transportées à l’hôpital, selon la police. Un homme a été arrêté sur les lieux. La police et les secours sont intervenus sur place après avoir été appelés en début de soirée pour un incident dans lequel plusieurs personnes avaient été poignardées à Forbury Gardens vers 19h00 locales (20h00 en Suisse).

Plusieurs médias britanniques évoquent trois morts, informations non confirmées par la police. Selon l’agence PA et la chaîne Sky News, citant des sources sécuritaires anonymes, un acte terroriste est soupçonné sans que cette piste ait été évoquée officiellement. «Un certain nombre de personnes ont été blessées et ont été emmenées à l’hôpital», a indiqué la police locale dans un communiqué.

Parc plein

«Il a poignardé trois d’entre eux, gravement dans le cou et sous les bras, puis il s’est retourné et a commencé à courir vers moi. On s’est retourné et on a commencé à courir», a expliqué ce coach sportif de 20 ans. «Quand il a réalisé qu’il ne pourrait pas nous rattraper, il a réussi à atteindre une personne à l’arrière du cou et quand il a vu que tout le monde commençait à courir, il est parti du parc», a-t-il raconté.