Moyen-Orient : Des «pertes humaines» après des raids turcs en Irak et en Syrie

Ankara a annoncé mardi avoir mené des frappes en Irak et en Syrie contre des positions du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK). Des «pertes humaines et matérielles» ont été rapportées.

L’aviation turque a indiqué avoir mené des bombardements aériens mardi en Irak et en Syrie contre des positions des rebelles membres ou liés au Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), les autorités de la région autonome du Kurdistan irakien rapportant des «pertes humaines».

«Des avions de combat turcs ont visé plusieurs positions des combattants du PKK», mouvement rebelle kurde turc, notamment dans les régions de Makhmour et de Sinjar (nord), indique le communiqué des services antiterroristes du Kurdistan, évoquant «des pertes humaines et matérielles».

Le ministère turc de la Défense a confirmé mercredi avoir mené des frappes dans «les régions de Derik, du Sinjar et du [mont] Karacak dans le nord de l’Irak et de la Syrie, utilisées comme bases arrière par des terroristes» du PKK et des Unités de protection du peuple (YPG), milice kurde considérée comme une émanation «terroriste» du PKK par Ankara.