CFF : Des trains annulés entre Berne et Zurich suite à un dérangement

Un défaut en alimentation électrique a provoqué l’annulation de la moitié des trains entre Berne et Zurich ce vendredi matin, ont annoncé les CFF.

Environ la moitié des trains entre Berne et Zurich sont annulés vendredi matin. Motif: la circulation entre la gare de Berne et le Wankdorf est interrompue en raison d’un défaut en alimentation électrique, indiquent les CFF sur leur site.

Le trafic ferroviaire dans la région de Berne est fortement perturbé depuis vendredi matin. Les trains en provenance de l’est de la Suisse ne peuvent pas non plus entrer en gare de Berne. La raison en est un défaut d’une caténaire entre Berne et Wankdorf, un passage pour tous les trains alémaniques à destination de Berne.