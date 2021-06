Natation : Des «pervers misogynes»: une nageuse australienne claque la porte

La double médaillée olympique Maddie Groves a quitté la sélection pour les Jeux olympiques de Tokyo. Elle dénonce une «exploitation des jeunes femmes et filles».

«Que ce soit une leçon pour tous les pervers misogynes dans le sport et ceux qui leur lèchent les bottes», a-t-elle écrit dans son message. «Vous ne pouvez plus exploiter les jeunes femmes et filles, leur faire honte de leur corps ou craindre pour leur santé et ensuite vous attendre à ce qu’elles vous représentent pour que vous puissiez gagner votre bonus annuel. C’est terminé!», s’indigne-t-elle.