Votations fédérales - Des pesticides aux assiettes: deux votes qui échauffent les esprits

Au moment de remplir son bulletin de vote, à la ligne des deux initiatives «pour une Suisse sans pesticides de synthèse» et «pour une eau potable propre», le citoyen est tiraillé entre deux dangers tout aussi inquiétants qui le menacent, décrits respectivement par les partisans et les opposants à ces deux textes.

D’un côté, le camp du oui relève que la science met en garde contre l’usage des pesticides, qui sont liés à l’apparition de cancers et une baisse de fertilité. Ces produits causent des dommages graves à la biodiversité et à la fertilité des sols, qui risquent de diminuer la capacité de production de nos terres à long terme. Pour ces raisons, une initiative demande l’interdiction de tous pesticides de synthèse d’ici dix ans; l’autre demande que les importantes subventions agricoles versées par la Confédération soient réservées aux producteurs qui se passent de ces produits. C’est la seule façon d’assurer un avenir sain aux générations futures et à leur territoire, estiment les partisans des deux textes, soit le centre gauche et de nombreuses associations écologistes.