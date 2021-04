Un joueur bien connu dans le milieu de la pétanque a contourné la loi Covid-19 qui soumet les compétitions sportives en Suisse à des restrictions sévères. Il a organisé dimanche passé une partie avec quelque 30 joueurs amateurs et licenciés, sur les terrains situés au bord du lac de Cully. Plusieurs témoins ont contacté notre rédaction pour nous faire part de leur courroux, avec photos comme preuves à l’appui.

Les photos publiées sur les réseaux sociaux ont suscité la grogne non seulement de joueurs licenciés, mais également celle de la Fédération Suisse de pétanque qui a publié un message sur sa page Facebook pour dénoncer cet événement «sauvage». Certaines montrent bien un groupe de personnes sans masques, ne respectant pas les distances et mêm, en arrière-plan, l’oriflamme d’un sponsor, alors que d’autres sont associées à des commentaires désignant un tournoi, une demi-finale et un vainqueur. «C'est scandaleux, lâche le président de la Fédération qui réunit 2400 licenciés, Jean-Denis Willemin. Nous avons tous envie de jouer, mais il faut s’en tenir au règlement.» L’organisateur, lui, se défend d'avoir mis sur pied une compétition: «J'ai organisé une initiation à la pétanque dont 50% des joueurs étaient des amateurs. J'ai fait les choses dans les règles. Nous nous sommes réunis que deux minutes, juste le temps de prendre la photo.»