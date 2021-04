Genève : Des petites boules de poils arrivent en rafale au Bioparc

Ces derniers jours, quatre renardeaux en détresse ont été pris en charge par les soigneurs du parc animalier. Ils y séjourneront jusqu’à ce qu’ils puissent être relâchés dans la nature.

Ils ont été baptisés Renaud, Roquette et Roesti. Ces trois renardeaux, dont le plus jeune est âgé d’à peine 3 semaines, sont arrivés coup sur coup, depuis deux semaines, au Bioparc Genève, relate la «Tribune de Genève». Et, mercredi, ils ont été rejoints par un jeune congénère, qui a reçu le prénom de Rasta. Ces petits cabossés de la vie, abandonnés et affaiblis, ont été récupérés par des gardes-faune pour deux d’entre eux, et par l’association SOS Chats pour le troisième. La clinique du parc a pris en charge ces bébés, qui reprennent peu à peu du poil de la bête.