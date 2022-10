Genève : Des pétitions contre le trafic de transit à Vernier

A Vernier, certains s’agacent du trafic de transit. Deux pétitions d’habitants distinctes demandent des mesures. La première, comptant plus de 400 signatures, concerne la rue du Village et a été déposée mardi dernier au Conseil municipal. Comme le rapporte lundi la «Tribune de Genève», le texte pointe notamment la dangerosité de la circulation sur ce petit tronçon inadapté, que certains utilisent pour éviter des feux sur la route de Peney. Il est ainsi proposé de mettre deux sens uniques dans la rue. Un projet proche de celui du Conseil administratif, qui voulait installer un sens interdit partiel. Des commerçants s’y sont opposés. Si une première manche a été gagnée en justice par l’Exécutif communal, celui-ci promet un «réaménagement profond» de la rue pour la rendre plus conviviale d’ici 2027.