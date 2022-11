«Pénurie» dans les rayons : Des pharmacies manquent de médicaments contre la grippe

Sirops contre la toux, sprays nasaux et comprimés font parfois défaut dans les pharmacies, qui voient déjà affluer les malades.

Les pénuries constatées au niveau de certains médicaments en Suisse s’intensifient et touchent désormais aussi des remèdes usuels contre nos maladies hivernales bénignes. «C’est la première fois que nous avons peu ou pas de Neocitran avant le début de la saison de la grippe», confirme Anita Spycher, porte-parole de la coopérative des pharmacies TopPharm.

«L’approvisionnement actuel en médicaments est difficile dans toute la Suisse. En 30 ans de métier, je n’ai jamais connu une telle situation de pénurie», déclare aussi Lydia Isler-Christ, présidente de l’association des pharmaciens de Bâle-Ville. Elle remarque que, cette année, de très nombreux clients ont été victimes de refroidissements avant le début de la saison de la grippe et qu’il y a déjà une quasi-pénurie de divers produits. Même s’il existe des alternatives pour certains d’entre eux, la pharmacienne déclare: «Si toute la clientèle doit passer à des produits alternatifs, il ne faudra pas longtemps avant que ceux-ci ne viennent à manquer également.»

Une orange et un Dafalgan

Et si le NeoCitran venait à manquer dans votre pharmacie, reste à se rabattre sur les alternatives: une orange, un spray nasal et un Dafalgan. En 2019, une pharmacie lausannoise avait créé un petit buzz sur les réseaux sociaux en rappelant qu’avec ces trois choses, on obtenait le même effet que la potion hivernale pour un prix bien moindre.