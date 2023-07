Les pharmacies turques refusent des antibios à un Suisse en vacances

Si la borréliose de Lyme est détectée au stade précoce, les antibiotiques suffisent. Freepik

«Je me suis rendue dans six pharmacies près d’Antalya. Aucune d’elles n’a accepté de me vendre les antibiotiques pour mon fils.» Pour Nathalie*, les deux semaines de vacances en Turquie n’ont pas été de tout repos. Son fils de 7 ans, piqué par une tique mi-juin en Suisse, a développé la borréliose de Lyme, quelques jours après l’arrivée de la famille dans la station balnéaire.

Document original exigé

«Il avait déjà tous les symptômes avant de partir; maux de tête, transpiration excessive, douleurs et gonflement. Mais le pédiatre n’a rien trouvé…», détaille sa mère. Pourtant, l’état de l’enfant s’est vite détérioré en Turquie. «Quelques jours plus tard, j’ai envoyé des photos à son pédiatre, qui lui a prescrit des antibios et envoyé l’ordonnance par mail. Mais les pharmacies turques exigeaient le document original. L'ambassade de Suisse a fait tout ce qu’elle a pu, mais en vain», poursuit cette Valaisanne.

Elle est encore refroidie par ces nombreux refus, souvent bruts de décoffrage. «Vu ce à quoi j’avais été confrontée, je n'avais pas envie de tester le système de santé turc. Et puis mon fils avait mal au toucher mais pour le reste, il allait bien», raconte celle qui a tout de même demandé l’avis de plusieurs médecins. Le garçon de 7 ans a terminé le séjour vendredi dernier avec la joue bien gonflée. Il a toujours l’oreille et la joue rouges, gonflées et douloureuses. Il doit prendre des antibiotiques pendant encore deux semaines.

Des choses qui arrivent

«Il arrive que des ordonnances médicales établies en Suisse ne soient pas acceptées à l'étranger ou que le médicament prescrit par un médecin suisse ne soit pas disponible à l’étranger. Et ces problèmes ne se limitent pas à un pays spécifique», rapporte le Département des fédéral des affaires étrangères (DFAE), toutefois sans donner de chiffres.

Dans pareils cas, la Société suisse des pharmaciens pharmaSuisse recommande, elle aussi, de consulter un médecin ou les urgences de l’étranger pour avoir une ordonnance conforme aux exigences locales. Et pour ne prendre aucun risque, le DFAE ajoute que sur demande, les représentations suisses peuvent fournir des adresses d'hôpitaux et de médecins sur place.

Une maladie qui peut causer de graves problèmes La borréliose de Lyme est une maladie infectieuse due à une bactérie transmise à l’être humain par piqûres de tiques infectées. Si la maladie est détectée au stade précoce, les antibiotiques suffisent. Dans le cas contraire, les microbes peuvent s'attaquer au système nerveux, aux articulations ou aux organes et y causer de graves problèmes, prévient pharmaSuisse. Selon une méta-analyse de 2022, plus de 14% de la population mondiale avait contracté la maladie de Lyme.