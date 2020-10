Coronavirus : Des pharmacies zurichoises proposent un test de dépistage

Les personnes présentant des symptômes légers du Covid-19 peuvent se faire tester dans quatre pharmacies du canton de Zurich. Cet essai pilote a pour but d’augmenter les capacités de dépistage face à l’accélération de la pandémie.

Plus de 1000 cas en deux jours

Le nombre de cas d’infections reste élevé dans le canton de Zurich. Plus de 1000 nouvelles infections ont été confirmées samedi et dimanche, a précisé Natalie Rickli. Il y en a eu 540 samedi et 526 dimanche. Le canton avait enregistré 715 cas vendredi et 342 jeudi. Actuellement, 71 personnes sont hospitalisées à cause du virus.