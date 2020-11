Suisse : Des phénomènes spectaculaires que l’on peut observer en hiver

Un couple de Lucernois a fait une étrange découverte ce week-end en forêt. Le ciel de Suisse orientale a aussi amené une petite surprise à ses contemplateurs.

Une forêt lucernoise serait-elle magique au point de fabriquer de la barbe à papa? Non, mais elle abrite des «cheveux de glace», manifestation aussi rare qu’impressionnante qu’un couple de promeneur a pu immortaliser ce week-end. Ce phénomène apparait lorsqu’un champignon de bois, nommé Exidiopsis effusa, émet de l’humidité lorsque l’air est plus froid que le sol. Des cheveux de glace dont le diamètre est d'environ un centième de millimètre se forment et peuvent atteindre dix centimètres de longueur.