Genève: Des Philippines dénoncent les prêts abusifs de trois compatriotes

L’affaire est une vraie toile d’araignée, tant les détails sont nombreux, les versions divergentes et les souvenirs embrumés. Sur le banc des accusés, lundi, trois femmes d’origine philippine. Toutes prévenues pour usure (usure par métier pour deux d’entre elles) et contrainte ou tentative de contrainte. Elles auraient abusé de la détresse de compatriotes, sans-papiers et dans une situation financière précaire au moment des faits, en leur octroyant des prêts avec des taux d’intérêt et des pénalités de retard gravement disproportionnés.