Vaud: Des photos de ses enfants confisquées au père incestueux

Courriers toujours ouverts

Pour trancher ce cas, le Tribunal fédéral s’est penché sur les différents textes qui régissent le respect des droits et de la dignité des détenus et la gestion de leurs relations avec l’extérieur. Or, excepté la correspondance officielle, notamment avec leur avocat, tous les courriers reçus ou envoyés par les détenus sont contrôlés, pour des questions de sécurité. Et lorsqu’un pli est censuré, le détenu doit en être informé. Dans le cas présent, le Tribunal cantonal vaudois avait estimé que, vu l’extrême gravité des actes commis par le père, il était de l’intérêt des enfants que leurs photos ne tombent pas entre les mains de leur bourreau. Avis que le Tribunal fédéral a suivi.