Histoire : Des photos inédites de la «rafle du billet vert» découvertes huitante ans après

Le Mémorial de la Shoah a dévoilé mercredi une centaine d’images de la première arrestation massive de Juifs à Paris, événement resté dans l’ombre de la rafle du Vél d’Hiv.

Mettre des noms et des histoires sur des visages restés dans l’ombre pendant 80 ans: le Mémorial de la Shoah a dévoilé mercredi une centaine de photos inédites documentant la «rafle du billet vert», première arrestation massive de Juifs en mai 1941, à Paris.

14 et 15 mai 1941: un «billet vert» appelle les plus de 6000 Juifs étrangers de Paris, principalement des Polonais, à venir se faire recenser dans les commissariats de la ville et de la région parisienne.