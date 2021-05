Dubaï : Des photos présumées de la princesse Latifa publiées sur un réseau social

Deux photos censées montrer la princesse Latifa ont été publiées cette semaine sur un compte Instagram non identifié, quelques mois après que l’ONU a demandé une preuve de vie de la fille du souverain de Dubaï. En février, l’ONU avait indiqué avoir demandé aux Emirats arabes unis des preuves de vie, en réaction à la diffusion par des médias britanniques de vidéos dans laquelle cheikha Latifa affirmait être retenue en «otage» et craindre pour sa vie.

Et l’émirat de Dubaï n’a pour l’instant fait aucun commentaire. Samedi soir, la photo publiée sur un compte Instagram public montre une femme présentée comme cheikha Latifa, avec la légende: «Bonne nourriture à Bice Mare avec Latifa plus tôt». Bice Mare est un restaurant du centre de Dubaï. Plus tôt cette semaine, une première image montrait une femme, là encore présentée comme la princesse, assise dans un centre commercial de Dubaï, le Mall of Emirates (MoE), au côté de deux autres femmes. La légende disait: «Belle soirée au MoE avec des amies».