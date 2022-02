Des Picasso en NFT vendu aux enchères

Art numérique : Des Picasso en NFT vendus aux enchères

Des œuvres du DJ Florian Picasso et de sa maman sont en vente. Les artistes précisent que leurs créations n’ont aucun lien avec Pablo Picasso.

Dans le monde musical, le Genevois Florian Picasso n’a plus rien à prouver. C’est un DJ de musique électronique, grand ami de la star Martin Garrix , qui figure depuis 2016 dans le classement des 100 Meilleurs DJ du monde de «DJ Mag». Dans le monde de l’art numérique, l’arrière-petit-fils de Pablo Picasso doit se faire un nom. Ses premières œuvres, réalisées avec sa maman, «Visage de Lumière», «Visage de Demain» et «Visage de Couleur», sont en vente.

Le 4 février 2022, à 14h30, soit 10 heures avant la fin de la vente aux enchères sur Nifty Gateway , «Visage de Lumière», disponible en 10 NFT, valait 3’500 dollars et «Visage de Demain», en NFT unique, dépassait les 26’600 dollars. Il faut dire qu’avec ce dernier, l’heureux acheteur recevra «une œuvre d’art physique de la collection privée de Marina Picasso», selon le descriptif. La vente de la collection «Visage de couleur», sur un site dédié , de 1000 NFT disponibles en rouge, rose, orange, vert et bleu, durera plus longtemps. Ces œuvres au format MP4 comprennent un extrait du single « Tomorrow » que Florian Picasso a sorti avec John Legend et Nas le 4 février 2022.

On rappellera qu’il y a quelques jours de cela, l’arrivée sur le marché des NFT de la petite-fille et de l’arrière-petit-fils du célèbre peintre espagnol avait donné lieu à des articles de presse annonçant l’entrée de Pablo Picasso dans le monde des NFT. L’administration qui gère les droits de propriété intellectuelle de l’artiste décédé avait alors réagi en indiquant sur son site: «Il n’existe à ce jour aucun NFT «Picasso» autorisé par la Succession Picasso, le NFT de Monsieur Florian Picasso - et des artistes avec lesquels il collabore - étant une création propre, indépendante de toute revendication vis-à-vis de Pablo Picasso et de ses œuvres. L’information donnée par les médias selon laquelle les héritiers Picasso se seraient lancés sur le marché des NFT «Pablo Picasso» est donc parfaitement erronée». Florian et Marina ne manquent d’ailleurs pas d’indiquer sur tous les sites qui vendent leur NFT que ce sont des «créations personnelles, sans lien avec Pablo Picasso, son nom et son travail».