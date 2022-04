Australie : Des pilotes d’avion menacés après une désinformation sur le Net

La compagnie aérienne Handel Aviation a été accusée à tort d’aggraver les inondations actuelles en «ensemençant» les nuages alors qu’elle réalisait des vols pour cartographier.

Des publications partagées sur la Toile prétendent que les pilotes de Handel Aviation ont provoqué un second déluge dans la ville de Lismore, en Nouvelle-Galles du Sud, le 31 mars, en ensemençant les nuages, c’est-à-dire en dispersant une substance dans les nuages pour provoquer la pluie.

Ces théories ont commencé à pulluler après des semaines de pluies diluviennes et d’inondations meurtrières, qui se sont abattues sur la côte est de l’Australie au cours de ces deux derniers mois, engloutissant maisons, routes et voitures. «Un pilote de Handel Aviation à bord d’un Cessna 210N Centurion VH-JIL a procédé à un ensemencement de nuages au-dessus de Lismore South et Ballina aujourd’hui, tout en observant l’inondation massive en dessous de lui», peut-on lire dans un message largement partagé.