Des pirates ont hacké une société genevoise spécialiste de cybersécurité 

Genève : Des pirates hackent une société de cybersécurité

Les malfaiteurs ont diffusé sur le darknet plus de 60’000 documents relatifs aux clients de l’entreprise, dont des institutions publiques, des banques et des cabinets d’avocats.

Les cordonniers sont les plus mal chaussés: l’adage s’applique à merveille à la mésaventure vécue par une entreprise genevoise spécialisée dans la sécurité informatique. Ainsi que le révèle «Le Temps», cette société vient de se faire pirater. Plus de 60’000 documents confidentiels lui appartenant sont consultables sur le darknet depuis dimanche. Parmi la liste de ses clients figurent plusieurs institutions publiques telles que l’Etat de Genève, l’Hospice général, les HUG et l’aéroport de Genève, mais aussi des banques privées, des cabinets d’avocats et des multinationales.