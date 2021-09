cybercriminalité (GE) - Des pirates ont volé les données d’un second EMS

Plaintes, procurations, numéros de compte, contrats, etc.

Données restaurées

«Les hackers ont un coup d’avance»

Thierry Braillard considère néanmoins que les temps ont changé, et que «les communes et les PME ont des stratégies de sécurité qui ne sont plus adaptées. On ne peut plus se contenter de juste avoir une sauvegarde décentralisée. Les hackers ont toujours un coup d’avance. Ils se sont professionnalisés. Aujourd’hui, la question n’est plus de savoir si on va être hackés, mais quand. Pour certaines entreprises, les piratages sont dramatiques: privées de leurs données, elles risquent la faillite. Elles sont donc obligées de payer. Le phénomène des cyberattaques a pris de l’ampleur, le politique devrait en prendre la mesure. Il faut aider ces sociétés. Nous, nous avons pu crypter toutes nos données, mais certaines entités sont complètement perdues. Aujourd’hui, nous ne faisons plus face à du hacking ciblé, mais à des attaques de masse.»