LUXE - Des piscines vertigineuses pour nager au plus près des nuages

À Dubaï, la piscine la plus haute du monde vient d’ouvrir ses portes au 77e étage d’un hôtel de luxe. Culminant à plus de 294 mètres, ce double bassin olympique (95 mètres de long) permet de nager… au milieu des gratte-ciels.

Inaugurée au début du mois de mai au sommet de l’Adress Beach Resort de Dubaï et homologuée par le Guinness Book des records, cette piscine, appelée Infinity Pool, est réservée aux résidents de l’établissement (comptez au moins 218fr. par nuit) ayant plus de 21 ans.

En Europe aussi, des piscines suspendues sont classées parmi les plus belles du monde. Sur la côte amalfitaine, au sud de Naples en Italie, celle de l’hôtel Caruso offre une vue à couper le souffle. Dans un bâtiment rénové du XIe siècle et perché sur une falaise surplombant la mer, le bassin à débordement est devenu une attraction à lui seul.

La Suisse n’est pas en reste. Perchée au-dessus du lac des Quatre-Cantons et sur les hauteurs du mont Bürgenstock, la piscine de l’hôtel cinq étoiles Villa Honegg est un cadre idyllique et offre une perspective unique. Le petit plus? Une piscine chauffée à 34 degrés!