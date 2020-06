Genève

Des pistes pour avions surgissent en plein centre-ville

Des inconnus ont peint des pictogrammes d’aéronefs dans les zones de mobilité douce récemment créées, que certains jugent démesurées. La plaisanterie n’est pas du goût de tous.

Rire jaune et dessins roses

«Ça me fait plutôt rire, avoue Olivier Gurtner, président de Pro Vélo Genève. La pose de ces voies cyclables a donné à certains l’impression qu’on expropriait les gens, alors qu’il s’agissait d’appliquer la loi sur la priorisation de la mobilité douce au centre-ville». Dans le camp d’en face, l’heure n’est pas forcément au sourire. Sprayer un pictogramme sauvage sur la route, «c’est un trait d’humour déplacé, juge Hugues Hiltpold, président du Groupement Transports et Economie. Il y a des lois à respecter. On ne peut pas faire n’importe quoi, contrairement à quelques acteurs de la mobilité douce qui pensent que certaines causes, comme la protection du climat ou le développement durable, les autorisent à passer outre en bloquant des ponts ou en s’attaquant à des boucheries».