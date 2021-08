Vaud : Des pistes sauvages de VTT seront légalisées

Vététistes, inspecteurs et gardes forestiers, syndics et représentants du Canton planchent ensemble sur l’aménagements de parcours balisés dans les forêts du Jura. Le projet est porté par une association créée à cette occasion.

Régulariser la situation

Syndique à Le Vaud durant la dernière législature, Chantal Landeiro ne veut pas interdire la pratique du VTT , mais régulariser la situation. L’élue avec ses collègues de Saint-Cergue et Saint Gorges a invité tous les acteurs concernés à se mobiliser. Selon le quotidien, vététistes, inspecteurs et gardes forestiers, syndics et représentants du Canton se sont rencontrés en avril dernier pour préparer un dossier: cartographier les pistes existantes, inventorier les projets encore non réalisés et identifier les pistes à faire légaliser. Dans ce contexte, une association a été créée et elle verra officiellement le jour le 31 août. Sa première mission sera de présenter un projet aux propriétaires des forêts. Puis, de le soumettre aux autorités cantonales.