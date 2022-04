Rappel de produits : Des pizzas potentiellement contaminées distribuées dans 23 pays

Vingt-trois pays, dont 15 en Afrique, ont reçu des pizzas surgelées Fraich’Up de la marque Buitoni, à l’origine de plusieurs cas graves de contamination d’enfants par la bactérie E.coli.

En plus de la France, de la Belgique et du Luxembourg, où elles ont fait l’objet d’un rappel, ces pizzas de la gamme Fraich’Up ont été distribuées en Suisse, Andorre, Saint-Martin, Slovénie, Qatar, mais aussi au Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, République du Congo, République démocratique du Congo, Djibouti, Gabon, Guinée, Madagascar, Mali, île Maurice, Maroc, Niger, Sénégal, selon une notification du mécanisme d’alerte international sur les risques alimentaires (le Rapid Alert System for Food and Feed), confirmée jeudi par un porte-parole de la Commission européenne.