Lil Nas X offre des pizzas à des homophobes

Lil Nas X : Des pizzas pour des homophobes devant son concert

Dans une seconde séquence, on voit un homme de dos, dont la veste est flanquée du nom de la tournée de Lil Nas X, arriver avec la spécialité italienne. «Dernières nouvelles: ils ne voulaient pas de pizzas. Mais je suis accidentellement tombé amoureux de l’un de ces manifestants homophobes (ndlr: celui habillé d’un t-shirt noir portant l’inscription «Ministères du pardon du Christ»)», a twitté l’interprète du tube «Montero (Call Me By Your Name». Il ne s’est pas arrêté en si bon chemin. Le lendemain, il a ironisé dans un autre message: «Je n’arrête pas de penser au type mignon et homophobe qui protestait contre mon concert hier soir. Je sais juste qu’il y a eu une connexion entre nous. Il me manque tellement. Je ne suis rien sans lui». Les deux vidéos ont été vues près de trois millions de fois à ce jour.