Lausanne : Des places en plus pour ceux qui n’ont pas de toit

La Ville met à disposition des personnes précarisées 270 lits pour la nuit et 80 places de jour.

A l’aube d’une vague de froid, le dispositif lausannois s’estime prêt à accueillir les personnes précarisées sans domicile, sa capacité ayant été augmentée. Ainsi, il propose plus de 80 places la journée et 270 lits la nuit. Dans le détail, en plus des solutions proposées en temps normal par la Marmotte, le Sleep-In et l’Etape, la Ville a ouvert 50 places supplémentaires dans un immeuble situé au chemin Isabelle-de-Montolieu à la mi-novembre. De son côté, Le Répit a déménagé au sein des halles nord de Beaulieu. Il offre jusqu’à 120 places pour venir, sans condition ni réservation et à tout moment de la nuit, se réchauffer, dormir et bénéficier d’une collation.