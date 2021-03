«Nous sommes complets toute cette semaine aussi bien pour les tests PCR et les tests antigéniques rapides. C’est clairement un effet week-end de Pâques», annonce mercredi la pharmacie lausannoise du Métro d’Ouchy, dont la demande en test PCR a plus que triplé entre février et mars. Et la tendance se confirme dans tout le canton, rapporte «24heures». Entre les personnes souhaitant se faire tester rapidement et gratuitement avant un repas en famille – les réunions privées à l’intérieur étant autorisées jusqu’à maximum 10 personnes – et les tests PCR négatifs souvent exigés pour voyager, les centres de dépistage et pharmacies arrivent à saturation à l’approche des vacances de Pâques. Même constat à l’autre bout du lac, selon la «Tribune de Genève».