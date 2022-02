Genève : Gravier et plantes pour virer les automobilistes indélicats

1 / 3 Entre la route et le quai, il n’y a plus de possibilités de se garer entre deux arbres. Pratique qui n’a jamais été autorisée. mpo Un des buts de l’aménagement est de sécuriser la piste cyclable. mpo À terme, le gravier accueillera une belle végétation. mpo

Genève, son lac, ses quais et ses voitures garées en toute illégalité au plus près de l’eau durant les chaudes journées estivales. Le problème du stationnement sauvage sur le quai de Cologny, côté lac, est connu des habitants, comme de la police, qui y intervient régulièrement. «Les véhicules mal garés occasionnent des problèmes de bruit et de sécurité, notamment pour les usagers de la piste cyclables adjacente», précise Silvain Guillaume-Gentil, porte-parole de la police cantonale.

Mais tout a une fin, même le stationnement illicite gratuit – sauf en cas de verbalisation de la police. Depuis quelques semaines, en lieu et place de la bande de bitume qui permettait de laisser sa voiture entre deux arbres, il y a des espaces qui seront végétalisés et des épingles à vélo. Il est donc devenu impossible d’empiéter sur la zone dévolue aux piétons et aux vélos.

Double objectif

Ces nouveaux aménagements ont pris place entre Genève-Plage et la Tour carrée, soit sur une distance de 1,2 km. Ils visent deux objectifs: «Le gravier permet de retrouver la perméabilité du sol et la végétation apporte davantage de biodiversité, avance Christian Gorce, directeur de l’Office cantonal du génie civil. Il y a également un gain de sécurité, puisque les voitures qui souhaitent se garer sur le trottoir devaient manœuvrer le long d’une route à deux voies et à fort trafic.»

«La police salue la mise en place de toute solution au profit de la sécurité des personnes», réagit Silvain Guillaume-Gentil. Il est désormais attendu des automobilistes qu’ils aillent se garer au P+R de Genève-Plage. L’ouvrage souterrain offre 885 places à des tarifs avantageux les week-ends (1 franc jusqu’à 3 heures et 2 francs jusqu’à 8 heures). Soit autrement moins cher qu’une contravention. Selon des chiffres fournis par la Fondation des Parkings, «globalement, le taux d’occupation maximum du P+R de Genève-Plage, durant les week-ends de l’été 2021 était de 85%. Sur un parking de 885 places, cela représente plus de 130 places disponibles au minimum.»

Nouveaux arbres plantés

Pour l’heure, la végétation est encore pauvre, mais dès ce printemps, le bord de la route devrait s’égayer. Quelque 20’000 pousses de plantes rudérales ont été disséminées, principalement des espères indigènes, favorisant la colonisation par les insectes. Des fosses ont également été prévues afin de réinstaller les platanes coupés ces dernières années pour causes sanitaires. Les travaux ont été menés entre octobre et novembre pour un coût de 430’000 francs hors taxes.