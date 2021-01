Plainte contre Deliveroo : Des plats cashers: «Ah ben non, je ne livre pas aux juifs»

Deux restaurateurs juifs de Strasbourg (F) ont déposé plainte après le refus par un ou deux livreurs Deliveroo de prendre en charge leurs commandes et la tenue de propos antisémites.

Dans ces deux restaurants cashers, «c’est un peu la même scène qui est décrite par les restaurateurs: ils préparent la commande et le livreur demande: «C’est quoi votre spécialité?» Le restaurateur répond: «Ce sont des spécialités israéliennes» et le livreur dit alors: «Ah ben non, je ne livre pas aux juifs» et annule la livraison», a relaté à l’AFP Me Raphaël Nisand.