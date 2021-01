Insolite : Des playlists pour bien cuire les pâtes

Barilla a eu l’idée de créer des sélections musicales qui durent le temps de la cuisson de «la pasta».

Le célèbre fabricant italien de pâtes a eu une idée plutôt originale pour accompagner le cuisinier pendant que les spaghetti, fusilli et autres penne frémissent dans l’eau bouillante: créer des playlist qui durent exactement le temps de cuisson des pâtes.

Ainsi, comme le rapporte Creapills.com, Barilla a mis huit playlists en ligne sur Spotify, pour quatre types de pâtes (spaghetti, penne, fusilli et linguine). Ces sélections musicales durent toutes entre 9 et 11 minutes. On y retrouve, outre des artistes italiens, des grands noms de la musique tels que Jay-Z, DJ Premier, Nas, MF Doom, Harry Styles, Dua Lipa, Shawn Mendes, les Beatles ou encore les Beach Boys. Fait cocasse, avant le début de chaque dernier morceau, une voix masculine indique en italien: «Hey, tu es en train d’écouter la «playlist timer». Contrôle tes pâtes. A la fin de cette playlist, elles seront prêtes. Bon appétit!»