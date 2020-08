Sur son site, MétéoSuisse met en garde contre de fortes chutes de pluie au Tessin et aux Grisons. Par endroits, le niveau d’alerte a été fixé à 4 (fort danger) sur 5. Entre vendredi midi et dimanche soir, de 120 à 200 mm de précipitations sont attendus le long du versant sud des Alpes, de 110 à 150 mm sur certaines parties du centre des Grisons et de 80 à 120 mm dans les Alpes centrales et orientales ainsi que sur les autres régions du Tessin.