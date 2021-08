Éthiopie : Des pluies torrentielles font au moins sept morts à Addis-Abeba

La capitale éthiopienne a été frappée, mercredi, par de fortes pluies et des crues éclair. Pour l’instant, le bilan se monte à sept morts.

Sept personnes ont péri dans des crues éclair qui ont touché la capitale éthiopienne Addis - Abeba, après des pluies torrentielles. Un photographe de l’AFP a vu des pompiers progressant à pied dans des eaux brunâtres pour inspecter les habitations inondées et sortir à un moment deux cadavres de la boue, sur des brancards.

Citée par la radio-télévision Fana BC, affiliée au pouvoir, la Commission de prévention et de secours aux incendies et situations d’urgence d’Addis - Abeba a confirmé que sept personnes étaient mortes et plusieurs autres avaient été hospitalisées.