Collombey (VS) – Des poissons contaminés au PFAS dans un étang en aval de la raffinerie

Autrefois très répandu

Les substances per- et polyfluoroalkylées, surnommées PFAS, étaient très utilisés dans les années 70 dans de nombreux produits de consommation, par exemple les cosmétiques, peintures, vêtements, ou mousses d’extinction d’incendie, précise le Canton du Valais dans son communiqué. Depuis l’an dernier, ce dernier traque ces produits chimiques et assainit les lieux pollués, car les PFAS sont nocives pour la santé.