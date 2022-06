Valais : Des poissons hautement contaminés par des produits chimiques

Les analyses d’un étang montheysan révèlent une pollution. La pêche et la baignade sont à éviter.

Des substances nocives pour la santé sont présentes dans certains lacs valaisans. Des poissons contaminés par des produits chimiques ont été découverts en février dernier, dans l’étang des Chauderets à Collombey (VS). Jeudi, le Canton du Valais annonce que d’autres lacs ont été analysés et qu’une présence élevée de per- et polyfluoroalkylées (PFAS) – des produits chimiques difficilement biodégradables qui ont été utilisés par l’industrie pendant des décennies – a été relevée dans des poissons de l’étang des Mangettes, à Monthey (VS).