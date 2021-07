États-Unis : Des poissons largués par avion pour repeupler les lacs

Pour rempoissonner des lacs reculés de l'Utah, les autorités de cet État de l’ouest américain utilisent une technique bien particulière. De quoi donner des images impressionnantes.

Depuis les années 1950, introduire des milliers de poissons en les larguant par avion est devenu une habitude dans les lacs isolés de l’Utah. Comme on peut le voir sur les images diffusées le 9 juillet sur la page Facebook de l’Utah Division of Wildlife Resources, des poissons mesurant entre environ 3 et 8 cm sont chargés dans un avion qui contient des centaines de litres d’eau et jusqu’à 35’000 poissons en un seul vol. Ces derniers sont alors littéralement largués au-dessus des lacs de l’Utah.