MARCHÉ DE L’EMPLOI - Des polices vaudoises recrutent en Valais. Un choix assumé

Depuis l’avènement d’internet et des applications, la notion de frontière s’est sacrément assouplie. La Suisse n’en est pas moins une Confédération constituée en cantons et demi-cantons. En ce sens, la sécurité y est fortement décentralisée. Chaque police cantonale, régionale ou communale s’occupe donc de son recrutement. Habituellement, elle le fait en respectant la notion des frontières cantonales en matière d’engagement des futurs collaborateurs.

Stratégie régionale

Or, surprise, ces derniers jours, les neuf polices communales vaudoises se sont mises à conjointement recruter en Valais en vue de la rentrée… 2022. Une publicité a en effet été diffusée pour l’ensemble de ces corps, via un menu déroulant installé dans l’office principal de la poste de Monthey.

«Notre campagne se passe à 95% via les réseaux sociaux», précise la responsable communication des Polices communales vaudoises, Sophie Charlier. «Cette année, nous nous sommes également affichés dans des trains, des bus et dans des bureaux de poste durant une douzaine de jours (ndlr: jusqu’à samedi dernier). Pour Monthey, eu égard à la proximité de la Police du Chablais vaudois, on a réfléchi géographiquement. Il ne s’agit donc pas d’une erreur.» Au dire de notre interlocutrice, de nombreux Bas-Valaisans postulent chaque année dans le canton voisin. «Est-ce que nous réitérerons l’opération l’an prochain? Je ne sais pas. Il nous faudra d’abord tirer un bilan de l’ensemble de la campagne.»