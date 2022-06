France : Des policiers à vélo tirent sur une voiture: deux blessés

Samedi, deux personnes ont été grièvement blessées à Paris, alors qu’elles prenaient la fuite devant la police.

Des policiers à vélo ont blessé gravement par balle, samedi matin, à Paris, deux occupants d’une voiture soupçonnés d’avoir refusé un contrôle, a-t-on appris de source policière. Selon une source proche de l’enquête, le conducteur, âgé de 38 ans et touché au thorax, et le passager avant, blessé au niveau de la tête, étaient samedi hospitalisés entre la vie et la mort. Les faits se sont déroulés dans le XVIIIe arrondissement, dans le nord de la capitale, selon cette source, confirmant une information de BFMTV.