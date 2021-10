Venezuela : Des policiers arrêtés après l’exécution filmée d’un jeune

C’est la vidéo de cette exécution diffusée sur les réseaux sociaux qui a déclenché l’enquête du procureur. Deux policiers ont été arrêtés pour «homicide aggravé» et six autres sont encore recherchés.

Deux policiers vénézuéliens ont été arrêtés et six autres sont recherchés dans le cadre d’une enquête sur l’exécution d’un jeune homme par des forces de l’ordre qui a été filmée et dont la vidéo circule sur les réseaux sociaux, a annoncé vendredi le procureur général Tarek William Saab.