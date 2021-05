Zurich - Des policiers attaqués à coups de bouteilles

La veille, plusieurs centaines de personnes s’étaient déjà réunies dans l’arrondissement 9 à l’occasion d’une fête illégale. Là aussi, les agents déployés ont été insultés et attaqués par des jets de bouteilles. Les renforts appelés sur place ont eux aussi dû essuyer des jets de bouteilles, de pierres et d’agents pyrotechniques. Les forces de l’ordre ont dû utiliser du gaz lacrymogène pour dissiper la foule. Plusieurs personnes ont été interpellées et un agent blessé à la jambe. Un véhicule a par ailleurs subi des dégâts.