États-Unis - Des policiers blancs condamnés pour avoir battu un collègue noir

La police de Las Vegas visée par une plainte

Interpellé quelques minutes plus tard, il avait été plaqué sur le sol à plat ventre alors que les agents venus en renfort lui bloquaient la tête, les épaules et le dos, selon les images des caméra-piéton portées par les policiers et rendues publiques par la police. Pendant son interpellation, il avait répété «je ne peux pas respirer» à de multiples reprises avant de perdre conscience. Transporté à un hôpital local, il était décédé une heure plus tard, selon la plainte.