Disparue depuis cinq jours, lors de son enlèvement dans les Vosges, Mia, une fille de 8 ans, a été retrouvée dimanche matin, en compagnie de sa maman dans un squat à Sainte-Croix (VD). «Ici, il y a des gens qui viennent de partout. La mère et sa fille sont arrivées samedi soir. Mais j’ignorais tout d’elles. J’ai partagé un moment avec la fille samedi soir. Elle m’a dit qu’elle s’appelait Mia mais je n’ai pas fait de lien avec l’affaire des Vosges. Elle s’intéressait aux recettes de cuisine», a expliqué une femme présente dans le squat. «Dimanche matin, j’ai entendu la fille hurler. Il y avait entre quatre et cinq hommes masqués avec elle. J’ai cru qu’elle se faisait enlever. C’est après que j’ai compris que c’était la police. La mère a été embarquée et est restée calme mais la fille criait. C’était violent», a poursuivi la quadra, membre du collectif La Baz (dérivé de Zone à bâtir ou Zab), qui occupe l’ancienne usine Reuge depuis novembre 2019.