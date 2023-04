Attendu au tribunal: Des policiers et des reporters mais peu de New-Yorkais pour accueillir Trump

Quelques minutes plus tôt, apprenant que le résident de Mar-a-Lago était sur le point de rejoindre Midtown, le centre de Manhattan, la petite foule de trumpistes s’était faite un peu plus bruyante, entonnant des «We Love Trump! We Love Trump!» Mais même en élevant la voix, cette poignée de sympathisants, pour la plupart d’âge mûr, était aisément couverts par le vacarme de la rue, entre le ballet incessant des bus, des voitures, et de deux hélicoptères faisant du surplace au-dessus de la Trump Tower.

«Enfermez-le»

Les opposants venus spécialement pour l’occasion étaient encore moins nombreux que les pro-Trump, disséminés ici et là, sans former de vrai groupe. «Il est temps d’aller où tu sais!» (Time To Go You Know Where), disait la pancarte brandie par Marni Halasa, vêtue d’un haut rouge moulant, recouvert de faux billets de 100 dollars, et de fausses cornes de diable. «Enfermez-le» et «jetez la clef», disaient les deux panneaux fabriqués par Robert Hoatson, un autre opposant.