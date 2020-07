Aya Nakamura

Des policiers font irruption sur le tournage de son clip

La chanteuse française a posté une vidéo captée sur le plateau de «Jolie nana». On y voit deux agents à moto débouler poursuivant un autre motard.

«On vient de vivre une course-poursuite», peut-on entendre dans la vidéo partagée par Aya Nakamura samedi 11 juillet 2020 sur Instragram . Dans la confusion la plus générale entre rires et gêne, un caméraman s’esclaffe: «J’ai tout, j’ai tout, j’ai tout!» Sur le réseau social, les followers de l’interprète de «Djadja» ne savaient pas trop quoi penser. Certains ont estimé qu’il s’agissait d’un buzz orchestré tandis que d’autres, se fondant sur les réactions de l’équipe de tournage, ont pensé qu’il s’agissait bien d’une irruption imprévue des forces de police sur le plateau.

Dans tous les cas, et malgré l’insistance de ses fans, la chanteuse de 25 ans n’a pas livré de plus amples explications. On ignore donc si cette séquence sera intégrée à son clip «Jolie nana» ou pas.