Etats-Unis – Des policiers licenciés pour avoir joué à Pokémon Go en service

États-Unis : Des policiers licenciés pour avoir joué à Pokémon Go en service

Deux policiers de Los Angeles avaient préféré jouer à Pokémon Go plutôt que de répondre à un appel pour un cambriolage dans un magasin en 2017.

À sa sortie en 2016, Pokémon Go avait suscité l’engouement de millions d’adeptes dans le monde mais cette chasse aux monstres virtuels avait également provoqué quelques troubles.

Deux policiers de Los Angeles qui préféraient s’adonner à la chasse aux Pokémon qu’à celle des voleurs ont été licenciés. Louis Lozano et Eric Mitchell patrouillaient en avril 2017 les rues de la ville à la recherche de ces créatures fantastiques en utilisant le célèbre jeu de réalité augmentée installé sur leur téléphone.

Multiples manquements et fautes

Les valeureux agents de la force publique avaient réussi à coffrer Ronflex mais Togetic, un autre Pokémon, leur avait donné du fil à retordre. «Putain, mec, ce truc est en train de me dérouiller», a lancé l’agent Mitchell selon les retranscriptions. Les deux policiers ont été poursuivis pour de multiples manquements et fautes. Ils ont reconnu avoir omis de répondre à l’appel à l’aide pour ce cambriolage mais ont démenti avoir été en train de jouer à Pokémon Go.