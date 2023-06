Fribourg: Des policiers manquent de se faire percuter par un automobiliste ivre

Malgré les signes intimant à l’automobiliste de s’arrêter, celui-ci a accéléré et forcé le passage. Il a ensuite pris la fuite en direction de Villars-sur-Glâne où il a pu être interpellé route du Belvédère. À cet endroit, les agents ont identifié le conducteur, âgé de 21 ans et domicilié dans la région. Il a été constaté qu’il se trouvait sous l’influence de l’alcool et présentait des signes de consommation de stupéfiants. Son permis a été saisi et une interdiction provisoire de conduire lui a été notifiée. Il a finalement été relaxé. L’auteur présumé sera dénoncé auprès de l’autorité compétente.