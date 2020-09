Aigle (VD) : Des policiers ont été pris à partie par des jeunes

Vendredi, quatre jeunes gens ont été interpellés après avoir agressé des agents des forces de l’ordre, qui ont dû faire usage de spray au poivre.

Vendredi, vers 22h30, la police du Chablais vaudois (EPOC) s’est rendue dans le quartier de la Planchette, à Aigle (VD), suite à divers appels faisant état d’une bagarre impliquant une dizaine de personnes. Arrivés sur place et alors qu’ils procédaient aux identifications, les policiers ont été pris à partie par de jeunes hommes qui les ont copieusement insultés et menacés, cherchant pour certains clairement l’affrontement physique avec les agents de l’EPOC. Ces derniers ont dû faire usage de leur spray afin de maintenir une distance de sécurité, selon un communiqué de la police cantonale vaudoise.

Quatre interpellations

Les investigations menées ont conduit à l’interpellation de deux autres individus, également impliqués dans ces événements. Ces quatre personnes ont été conduites dans les locaux de la police cantonale et ont été retenues plusieurs heures pour les besoins de l’enquête. Elles ont finalement été relaxées au terme des auditions par le Ministère public. Il s’agit de deux ressortissants portugais, un Ivoirien et un Brésilien, tous âgés entre 19 et 22 ans et domiciliés dans la région.