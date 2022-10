Refus d’obtempérer : Des policiers ouvrent le feu et tuent un conducteur à Paris

Le conducteur d’une voiture a été mortellement blessé par balle par un policier lors d’un refus d’obtempérer vendredi vers 19H00 dans le XIIe arrondissement de Paris, a-t-on appris de sources policières et judiciaire.

«L’un des trois tirs a atteint le conducteur»

Deux enquêtes ouvertes

Deux enquêtes ont été ouvertes: l’une pour homicide volontaire par personne dépositaire de l’autorité publique, confiée à l’Inspection générale de la police nationale (IGPN), la «police des polices», et la seconde pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l’autorité publique, menée par le deuxième district de la police judiciaire, ont précisé les sources judiciaire et policières. Sur les lieux des faits, un quartier très passant dans une rue adjacente au cours de Vincennes, dans l’est de la capitale, une bâche a été installée pour dissimuler la scène, selon une journaliste de l’AFP. Une voiture rouge se trouvait en travers de cette voie et une couverture de survie était visible au sol.