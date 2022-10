Kenya : Des policiers poursuivis pour «crimes contre l’humanité»

94 morts

La commission nationale kényane sur les droits de l’Homme avait documenté 94 morts, 201 cas de violences sexuelles et plus de 300 blessés attribués principalement aux forces de l’ordre. Un bébé de six mois, Samantha Pendo, avait été battu par la police à la suite d’un raid des forces de l’ordre à Kisumu, dans l’ouest du pays. En 2017, le président sortant Uhuru Kenyatta avait été déclaré vainqueur du scrutin, mais son principal opposant, Raila Odinga, avait pointé du doigt des fraudes et contesté les résultats.