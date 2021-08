Suisse - Des policiers s’opposent aux mesures de prévention anti-covid

L’association a aussi envoyé une lettre longue de quatre pages à la Fédération suisse des fonctionnaires de police (FSFP). Dans la missive, elle critique les mesures anti-corona décidées par la Confédération et les cantons et met en garde contre d’éventuelles insubordinations au sein des corps de police: «Si les mesures venaient à s’opposer à l’avis général de la population, limitant ses droits fondamentaux de manière disproportionnée, de nombreux agents de police ne seront plus disposés à les appliquer.» Le groupe demande par ailleurs à la FSFP d’exiger des réponses de la part du Conseil fédéral aux questions non élucidées et de s’opposer clairement à une éventuelle obligation de vaccination pour les officiers de police.