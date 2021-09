Reconnaissance faciale - Des policiers suisses auraient utilisé un logiciel interdit

Clearview en quelques mots

La société new-yorkaise affirme détenir la plus grande banque de données de visages du monde, avec environ trois milliards d’images. La firme, et par extension son logiciel, est considérée comme controversée puisqu’une multitude de ses photos ont été téléchargées sur les réseaux sociaux, tels que Facebook. Diverses plaintes sont actuellement en cours contre Clearview. Le préposé fédéral à la protection des données estime lui aussi que la manière de procéder de l’entreprise viole les droits de la personnalité. En janvier 2020, il a exigé que les photos des personnes vivant en Suisse soient effacées. Pour l’heure, sa demande n’a pas porté ses fruits. Selon Buzzfeed News, 90 autorités de poursuites pénales, corps de police et autres organisations étatiques issus de 24 pays différents (hors USA) ont utilisé le logiciel jusqu’en février 2020.